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منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا

الرياضة

منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا
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أنهى منتخب سوريا تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر بين 12 يناير الجاري و10 فبراير المقبل، بتعادله مع نظيره الماليزي 2-2 في مباراة ودية أقيمت يوم الاثنين في الدوحة.

وأقيمت المباراة خلف أبواب موصدة بعيدا عن الجمهور ووسائل الإعلام.

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وقلب المنتخب السوري تأخره بهدف في الشوط الأول في الدقيقة 39، إلى تقدم 2-1 بعدما أدرك التعادل في الشوط الثاني عبر بابلو صباغ (71)، وأضاف الثاني بفضل إبراهيم هيسار (74)، قبل أن ينجح المنتخب الماليزي في إدراك التعادل في الدقيقة 78.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لمنتخب سوريا قبل خوضه غمار نهائيات كأس آسيا.

ويلعب منتخب سوريا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند. 

المصدر: وكالات

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