كوبر يعلن عن القائمة النهائية لمنتخب سوريا في كأس آسيا

أعلن مدرب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، يوم السبت عن القائمة النهائية لـ "نسور قاسيون" استعدادا لكأس آسيا المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

وضمت القائمة 26 لاعبا، بينهم 10 لاعبين محترفين في أوروبا وأمريكا الجنوبية، و8 لاعبين محترفين في المنطقة العربية وآسيا، و8 آخرين من الدوري المحلي.

وجاءت قائمة منتخب سوريا في كأس آسيا كالآتي:

- حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.

- خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس.

- خط الوسط: كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهام، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب.

يذكر أن المنتخب السوري وقع في بطولة كأس آسيا في مجموعة تضم أستراليا وأوزبكستان والهند.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم