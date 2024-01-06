روبليوف يبلغ نهائي بطولة هونغ كونغ للتنس (فيديو)

تأهل اللاعب الروسي أندريه روبليوف إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس، المقامة حاليا في هونغ كونغ، والبالغ مجموع جوائزها 660 ألف دولار.

وتمكن روبليوف من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على منافسه الصيني جونتشنغ شانغ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-2) و(6-3) في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين وسبع دقائق.

What a start! 🤩



Jerry Shang with an early break against Rublev!@Hkto_mens | #BOCHKTO2024pic.twitter.com/kaUVR7vLW3 — ATP Tour (@atptour) January 6, 2024

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وسيواجه أندريه روبليوف (26 عاما) في المباراة النهائية للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، الفنلندي إميل روسوفوري، الذي فاز بدوره على النمساوي سبستيان أوفنر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (4-6) و(7-5) و(6-3).

المصدر: RT