إبراهيم دياز يهدر "بغرابة" فرصة ذهبية للتسجيل (فيديو)

أهدر الإسباني إبراهيم دياز مهاجم فريق ريال مدريد فرصة ذهبية لافتتاح سجله التهدفي في العام الجديد خلال مباراته أمام ضيفه ريال مايوركا (1-0) مساء يوم الاثنين، في الجولة 19 للدوري.

سدد المهاجم البرازيلي رودريغو كرة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 69، تصدى لها الصربي، بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا، لترتد إلى براهيم دياز المنفرد بالشباك الخالية، فلعبها برأسه لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن، ليعود الحارس ويستحوذ عليها.

🚨 فرصة ريال مدريد قبل قليل 🤯🔥 pic.twitter.com/mIBGFGTQJJ — KinG £ (@xKGx__) January 3, 2024

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واقتنص المدافع الألماني، أنتونيو روديغر، هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري.

المصدر: RT