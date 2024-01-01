أحد نجوم مانشستر يونايتد يغادر ملعب "أولد ترافورد"

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، انتقال لاعبه الهولندي، دوني فان دي بيك، إلى صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي مانشستر يونايتد في "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إكس": "نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي @Donny_Beek6

دوني سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24".

نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي @Donny_Beek6 💪



دوني سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24 ✍#يونايتدpic.twitter.com/GjSBKvcM7w — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 1, 2024

ولم يكشف فريق مانشستر يونايتد تفاصيل صفقة انتقال فان دي بيك إلى آينتراخت، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، كتب عبر حسابه على موقع "إكس": "سيدفع آينتراخت رسوما منخفضة نظير الإعارة، لكنه سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الهولندي".

وأضاف فابريزيو رومانو: "يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات".

🚨🔴 Official. Donny van de Beek has joined Eintracht Frankfurt on loan deal from Man United.



As revealed weeks ago, Eintracht will pay small loan fee and cover majority of Donny’s wages.



Buy option not mandatory: €11m plus €3m add-ons.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/SPCFNPU8EH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024

من جانبه، صرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بأن: "فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما، وهو إضافة مهمة يحتاجها فريقنا".

وأضاف المدير الرياضي للنادي الألماني: "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".

وشارك دوني فان دي بيك (26 عاما) في مباراتين فقط رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم، و62 مباراة في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وسجل هدفين فقط بقميص الشياطين الحمر.

المصدر: وكالات