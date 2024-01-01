الاتحاد السوري لكرة القدم يصدر بيانا بشأن الوضع في غزة

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا، طالب فيه المجتمع الرياضي الدولي باتخاذ "موقف حاسم" لوقف "العدوان" على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان الاتحاد السوري لكرة القدم، الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد: "يؤكد الاتحاد السوري لكرة القدم على أن يتبنى المجتمع الرياضي الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته موقفا صريحا وواضحا من العدوان البربري والوحشي، والانتهاكات اللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين، وذلك من خلال دوره المؤثر ورسالته النبيلة لحماية المدنيين والأبرياء.

من الواجب على المجتمع الرياضي العالمي اتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية من خلال الضغط بحسم لمناصرة الشعب الفلسطيني وإعلاء مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تردد، ويجب فرض عقوبات مشددة ورادعة على الاتحادات الرياضية في كيان الاحتلال، وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد المنتخبات والأندية واللاعبين وممثلي الكيان الغاشم عن أي بطولات أو تجمعات، وذلك لحين انصياع دولة الاحتلال للمطالبات الدولية، بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ووقف تهجير الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إليهم.

إن ما يطالب به الاتحاد السوري لكرة القدم هو خطوة في وجه التجاهل الصارخ للقوانين، وللمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والذي أدى لتدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، وإيذاء المدنيين والأطفال الأبرياء، في سعي مستمر للاحتلال لتجريد المنشآت الرياضية من هدفها الأسمى بكونها مساحات للفرح والأمل.

الاتحاد السوري لكرة القدم يطالب الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية بضرورة نصرة الإنسانية والقضايا الاجتماعية، وحماية المعتقدات والأقليات، ونبذ العنف والظلم وكافة أشكال التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الضغط بكافة الأشكال لوقف الحرب على غزة والعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحماية المدنيين والأبرياء من الاعتداءات المتصاعدة، خاصة أن الصمت الذي نشهده حاليا لا يمكن تفسيره إلا أنه شكل من أشكال شرعنة ممارسات الاحتلال الهمجية".

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المصدر: "facebook/syrianfa"