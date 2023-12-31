العثور على العداء كيبلاغات ميتا داخل سيارة

عثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه الكينية، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.

ووجدت جثة العداء الأوغندي في سيارة مساء أمس السبت في منطقة ريفت فاليه، وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.

Ugandan athlete Benjamin Kiplagat found dead in Kenya, police said Sunday, with local media reports saying he had been murdered. pic.twitter.com/tY9rZL2mMD — CGTN Africa (@cgtnafrica) December 31, 2023

ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف متر موانع في المحافل الدولية وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

المصدر: أ ف ب