كأس آسيا.. مدرب منتخب السعودية يستدعي 30 لاعبا

أعلن مدرب منتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني عن قائمة من 30 لاعبا لخوض معسكر إعدادي استعدادا للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

ويخوض "الأخضر" خلال معسكره الإعدادي في قطر، ثلاث مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من الشهر المقبل تواليا.

وتلعب السعودية في نهائيات كأس آسيا في المجموعة السادسة إلى جانب عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

وهنا قائمة السعودية التي استدعاها مانشيني:

- حراسة المرمى : نواف العقيدي وراغد نجار(النصر)، محمد اليامي (الأهلي) وأحمد الكسار(الفيحاء).

- الدفاع: حسن كادش (الاتحاد)، عون السلولي (التعاون)، علي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد (الهلال)، علي لاجامي وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري (النصر)، فواز الصقور (الشباب).

- الوسط: علي هزازي (الاتفاق)، مختار علي وعباس الحسن (الفتح)، فيصل الغامدي (الاتحاد)، عيد المولد (الأخدود)، سالم الدوسري وعبد الإله المالكي وناصر الدوسري ومحمد كنو (الهلال)، سامي النجعي (النصر).

- الهجوم: فهد المولد وعبد الله رديف (الشباب)، خالد الغنام وعبد الرحمن غريب ومحمد مران (النصر)، فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الهلال).

المصدر: وكالات