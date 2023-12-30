أول تعليق لأنشيلوتي بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد

أعرب المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2026، مؤكدا أنه سيبحث عن مواصلة النجاحات مع الفريق.

وأعلن ريال مدريد أمس الجمعة في بيان أن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026".

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وبعد هذا الإعلان، نشر المدرب الإيطالي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "اليوم هو يوم سعيد، سنواصل أنا وريال مدريد طريقنا بحثا عن طرق ونجاحات أكبر، شكرا لكم جميعا، هلا مدريد (يحيا مدريد)".

Hoy es un día feliz. El Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos. Gracias a todos y Hala Madrid!! pic.twitter.com/Jtq3lP6ons — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 29, 2023

وبهذه الخطوة ينتهي الجدل المثار حول أنشيلوتي الذي كان مرشحا بقوة لقيادة منتخب البرازيل في كأس أمريكا 2024، حيث يتولى قيادة "السامبا" حاليا بشكل مؤقت فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي.

وقاد أنشيلوتي الريال في 260 مباراة، مقسمة على مرحلتين (2013-2015) و(2021 حتى الآن)، وتوج مع النادي الملكي بعشرة ألقاب.

المصدر: RT