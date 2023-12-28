الدوري السعودي.. الاتفاق يواصل نزيف النقاط

واصل الاتفاق نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة تواليا بتعادله مع ضيفه الحزم 1-1 يوم الخميس في افتتاح المرحلة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان رجال المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في طريقهم إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما تقدموا بهدف الجامايكي ديماراي غراي في الدقيقة 70، لكن الحزم أدرك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق البرتغالي أنطونيو كارفاليو "توزي" من ركلة جزاء.

الدوري السعودي : الاتفاق 1 - 1 الحزم | هدف

توزي#الاتفاق_الحزم



pic.twitter.com/XHCUbDSOnB — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) December 28, 2023

وهذه هي المباراة التاسعة تواليا في مختلف المسابقات التي يفشل فيها الاتفاق في تحقيق الفوز وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه الوحدة 3-2 في 28 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الـ11 من الدوري.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام الوحدة الذي يحل ضيفا على الشباب بعد غد السبت، بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ18 الأخير.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتحمل مسؤولية نتيجة التعادل في مباراة اليوم أمام الحزم، أؤكد أن الاتفاق يحتاج إلى دعم كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في عدد من المراكز".

وأكمل: "الفريق يحتاج إلى التدعيم في أكثر من مركز، وأتحدث عن التأثير الذي ستقدمه الصفقات الجديدة في حال نجاح النادي في ضم صفقات قوية، سأعرض متطلباتي على إدارة النادي".

المصدر: وكالات