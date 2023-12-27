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طفل روسي عمره 8 أعوام يتفوق على أستاذ شطرنج عمره 28 عاما في بطولة العالم

الرياضة

طفل روسي عمره 8 أعوام يتفوق على أستاذ شطرنج عمره 28 عاما في بطولة العالم
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فاز الطفل الروسي رومان شوجييف البالغ من العمر ثماني سنوات على الأستاذ الأوزبيكي جاكونجير فاكيدوف البالغ 28 عاما في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف.

وانتهت المباراة عند النقلة الـ46 ليفوز شوجييف على الأستاذ الأوزبيكي في الجولة الأولى من بطولة العالم حسب ما أفاد بذلك مراسل موقع "لينتا.رو" الروسي.

وفاز شوجييف ببطولة العالم بين لاعبي الشطرنج تحت سن الثامنة في أكتوبر من هذا العام، ويعد فاكيدوف البالغ 28 عاما هو بطل أولمبياد الشطرنج العالمي.

طفل روسي عمره 8 أعوام يتفوق على أستاذ شطرنج عمره 28 عاما في بطولة العالم
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وفي مباراة أخرى من البطولة، أنهى الأستاذ الروسي إيان نيبومنياتتشي المواجهة بالتعادل مع لاعب الشطرنج الكازاخستاني إرنور أمانجيلدا البالغ 15 عاما.

وتقام بطولة العالم للسرعة والهجوم الخاطف في سمرقند في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 600 ألف دولار.

في نوفمبر مدد الاتحاد الدولي للشطرنج الإذن للاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم المنظمة في وضع محايد وسيستمر حتى 1 يناير 2025.

المصدر: "لينتا.رو"

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