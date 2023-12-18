أبوظبي تستضيف أولمبياد الشطرنج

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج، الأحد، استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي أولمبياد الشطرنج 2028.

وحددت الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج خلال اجتماع أقيم أمس الأحد، مكان أولمبياد الشطرنج 2028.

وقرر المندوبون أن تستضيف أبوظبي، هذا الحدث، وحصلت أبوظبي على 96 صوتا لتتفوق على عرض جنوى الإيطالية التي حصلت على 60 صوتا.

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وفي مايو الماضي، تقدم مجلس أبوظبي الرياضي عبر الاتحاد الإماراتي للشطرنج بطلب استضافة الأولمبياد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية.

ويعد الاستضافة انتصارا إداريا مميزا لرياضة الإمارات، وللعبة كونه يضم أفضل لاعبي العالم.

ولعبت مسألة التأشيرات دورا رئيسيا في تفوق الملف الإماراتي، كون أعضاء دول كثيرة خلال الاجتماع تطرقوا لموضوع صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول للدول الأوروبية، بينما الإمارات قالت إن إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول تتم عبر المنصات الإلكترونية وأكدت على الدعم الكامل من المؤسسات الحكومية، إضافة لخبرة البلاد في تنظيم الفعاليات الدولية لا سيما الرياضية.

المصدر: RT