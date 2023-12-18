منتخب مصر للإسكواش يحتفل بفوزه ببطولة العالم برقصة "الحرية" (فيديو)

توج المنتخب المصري للإسكواش بلقب بطولة العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي في نهائي البطولة التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وعلى منصة التتويج، خطف لاعبو منتخب مصر للإسكواش الأنظار، عندما احتفلوا باللقب عبر رقصة "الأرض" أو رقصة "الحرية"، كما يطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي غدت طريقة تعبير شائعة عن دعم أهالي غزة وتم استخدمها في عدة ميادين.

وهي الرقصة التي أداها شاب فلسطيني في أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قبل 5 سنوات.

مصطفى عسل عسسسسل

واحتفال الفوز برقصة المقا..ومة الف.لسط.ينة .

بطل مصر والعالم بالاسكواش ملوك الاهلي المصري ومصر 🍉✌️#الشجاعية#المقاومة_مستمرة#غزة_العزة#FreePalestinepic.twitter.com/OrTUXZiP6B — 🅰️HLY ツهبه عادل🦅 𓅓 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙 🇪🇬 (@HebatlNile) December 17, 2023

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ويعد هذا التتويج هو السادس للمنتخب المصري بلقب بطولة العالم للإسكواش، ليفك "الفراعنة" الشراكة مع المنتخب الإنجليزي صاحب الخمسة ألقاب.

ونال رجال مصر لقب بطولة العالم للإسكواش 5 مرات من قبل في أعوام 1999 و2009 و2011 و2017 و2019.

وفي نهائي البطولة الذي أقيم أمس الأحد، فاز المصري مصطفى عسل على البريطاني، صاحب الأصول المصرية، مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد.

وفي المباراة الثانية، فاز المصري علي فرج على المخضرم محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصد فيها المنتخب المصري للإسكواش لقب بطولة العالم بعد تتويجه بآخر نسختين.

المصدر: "وسائل إعلام"