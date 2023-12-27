رابطة سيلتيك تتحدى العقوبات لتجدد التضامن مع فلسطين

قامت جماهير نادي سيلتيك الإسكتلندي بتسجيل عودتها إلى سيلتيك بارك بعد غياب دام شهرين، بعرض ملحوظ لدعم فلسطين.

وتحدت جماهير سيلتيك الاتحاد الأوروبي لكرة "يويفا"، رغم تحذيراته وعقوباته وأيضا إدارة النادي الإسكتلندي التي تبرأت من دعم جماهيره للقضية الفلسطينية، ومع ذلك كله الجماهير واصلت نفس النهج.

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يشار أن إدارة النادي كانت حظرت مجموعة "اللواء الأخضر" من حضور مباريات الفريق على خلفية دعم الرابطة للقضية الفلسطينية.

وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت في 7 أكتوبر أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها ورفعت لافتتين كتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز "سلتيك" على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.

وفرض"يويفا" غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبرر "يويفا" قرار العقوبة المالية على سلتيك في بيان، بأن هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة "رسائل استفزازية ذات محتوى مسيء".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الاسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة لأسباب مماثلة.

المصدر: RT