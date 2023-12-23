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اتحاد جدة يتعرض لهزيمة مذلة في عقر داره (فيديو)

الرياضة

اتحاد جدة يتعرض لهزيمة مذلة في عقر داره (فيديو)
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مني نادي اتحاد جدة لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه الرائد (1-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وذلك ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لكرة القدم.

تلقى الاتحاد ضربة موجعة بطرد مدافعه مد الله العليان مبكرا في الدقيقة 12 من انطلاق صفارة البداية. قبل ان يفتتح اللاعب المغربي كريم البركاوي التسجيل للضيوف عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وأدرك البرازيلي رومارينهو التعادل لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق فقط.

وعاد البركاوي ووضع الرائد في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له، قبل أن يسجل زميله السعودي محمد سالم الدوسري الهدف الثالث عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

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وتعرض نادي اتحاد جدة الهزيمة الثانية على التوالي والخامسة لحامل اللقب في الموسم الحالي للدوري، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة حصدها من 17 مباراة.

بينما تقدم نادي الرائد إلى المركز الخامس عشر، حتى الان، على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT 

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