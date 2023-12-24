ترك مرماه.. اختفاء حارس مرمى الرائد أثناء المباراة وسخرية من اتحاد جدة (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على على منصة التواصل، التساؤل حول حارس مرمى نادي الرائد، أندريه موريرا، خلال مباراته أمام مضيفه اتحاد جدة (3-1)، ضمن الجولة 18 للدوري السعودي للمحترفين.

اختفى البرتغالي أندريه موريرا (28 عاما) عن المشهد في المقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يبدو أنه مركب "فوتوشوب"، أثناء تمرير لاعبي نادي الرائد الكرة في ما بينهم.

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• حارس #الرائد لا يتواجد في المرمى أثناء مجريات المباراة 😅!!



pic.twitter.com/IBC7jVn5qK — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) December 24, 2023

وتساءل بعض رواد بالفعل ما إذا كان مقطع الفيديو مركبا "فوتوشوب"، بينما استغل البعض ذلك للسخرية من نادي اتحاد جدة، بسبب أدائه المتواضع ونتائجه السيئة.

صدق هالمقطع و الا فوتوشوب 😳

وين راح الحارس !؟

pic.twitter.com/igUNMlpb2A — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 23, 2023

الرائد فايز على الاتحاد بدون حارس مرمى 🤣#الاتحاد_الرائدpic.twitter.com/EenhNvGWS2 — نايف العلاسي (@Naifalalasi) December 23, 2023

#الاتحاد

طلع الرائد يلعب بدون حارس

من جد 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/XcXnmSNCeQ — تـركـي الـروقـي (@trk000000) December 23, 2023

كلنا نعرف الاتحاد نادي صغير لكن ماتوصل حارس الرائد يخرج من الملعب في منتصف المباراة ضد الاتحاد للبحث عن المنتهي بنزيما pic.twitter.com/JKk549BKL3 — مـصـطـفـى | Mustafa .. (@M_Alshek7i) December 24, 2023

حارس الرائد راح البيت يتعشى

أ لهذه الدرجة وصلت الحال بالاتحاد

يلعب الرائد بدون حارس مرمى#الاتحاد_الرائد#الرائد#الرايد_الاتحادpic.twitter.com/DtVgDDDUJT — أبوعدي التميمي (@abo3udayaltmeme) December 24, 2023

حارس الرائد خرج من الملعب في منتصف المباراة ضد الاتحاد للبحث عن بنزيما pic.twitter.com/1BJSq20PIa — Nufc Joe (@NUFCJoey) December 24, 2023

اتوقع الاتحاد يرفع احتجاج لعدم مشاركة حارس الرائد مع فريقه في أجزاء من وقت المباراة . https://t.co/rHMNeWT3OX — النصـر لايـف (@Al_nassr_live) December 24, 2023

توني اشوف المقطع😎

من جد وين راح حارس الرائد!!

للدرجة ذي مو شايفهم شيء😂😂#الاتحاد_الرائدpic.twitter.com/rTESe0i8z7 — 𝖲𝖴𝖫𝖳𝖠𝖭 (@llSLNll) December 24, 2023

يقلون حارس الرائد راح دورة المياه صحيح pic.twitter.com/7JIQHBcyZ0 — P F (@Fq3te) December 24, 2023

حارس الرائد :- خرج يكلم زوجته



عندهم موضوع مهم ،،، pic.twitter.com/8SSLfnFTyn — محمد العوفي (@mohammedalialof) December 23, 2023

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وتعرض نادي اتحاد جدة، حامل اللقب، للهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في الموسم الحالي لدوري "روشن" للمحترفين، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة حصدها من 17 مباراة.

المصدر: منصات التواصل