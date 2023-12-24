ترك مرماه.. اختفاء حارس مرمى الرائد أثناء المباراة وسخرية من اتحاد جدة (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول على على منصة التواصل، التساؤل حول حارس مرمى نادي الرائد، أندريه موريرا، خلال مباراته أمام مضيفه اتحاد جدة (3-1)، ضمن الجولة 18 للدوري السعودي للمحترفين.
اختفى البرتغالي أندريه موريرا (28 عاما) عن المشهد في المقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يبدو أنه مركب "فوتوشوب"، أثناء تمرير لاعبي نادي الرائد الكرة في ما بينهم.
🚨🚨🚨🚨🚨— الاهداف الرياضية (@ggo_l2) December 24, 2023
• حارس #الرائد لا يتواجد في المرمى أثناء مجريات المباراة 😅!!
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وين حارس الرائد😳#الاتحاد_الرائدpic.twitter.com/MDjL8li6JT— ابو مشاري العجمي (@zfotx2255) December 24, 2023
وتساءل بعض رواد بالفعل ما إذا كان مقطع الفيديو مركبا "فوتوشوب"، بينما استغل البعض ذلك للسخرية من نادي اتحاد جدة، بسبب أدائه المتواضع ونتائجه السيئة.
صدق هالمقطع و الا فوتوشوب 😳— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 23, 2023
وين راح الحارس !؟
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الرائد فايز على الاتحاد بدون حارس مرمى 🤣#الاتحاد_الرائدpic.twitter.com/EenhNvGWS2— نايف العلاسي (@Naifalalasi) December 23, 2023
#الاتحاد— تـركـي الـروقـي (@trk000000) December 23, 2023
طلع الرائد يلعب بدون حارس
من جد 🤦🏻♂️pic.twitter.com/XcXnmSNCeQ
كلنا نعرف الاتحاد نادي صغير لكن ماتوصل حارس الرائد يخرج من الملعب في منتصف المباراة ضد الاتحاد للبحث عن المنتهي بنزيما pic.twitter.com/JKk549BKL3— مـصـطـفـى | Mustafa .. (@M_Alshek7i) December 24, 2023
حارس الرائد راح البيت يتعشى— أبوعدي التميمي (@abo3udayaltmeme) December 24, 2023
أ لهذه الدرجة وصلت الحال بالاتحاد
يلعب الرائد بدون حارس مرمى#الاتحاد_الرائد#الرائد#الرايد_الاتحادpic.twitter.com/DtVgDDDUJT
حارس الرائد خرج من الملعب في منتصف المباراة ضد الاتحاد للبحث عن بنزيما pic.twitter.com/1BJSq20PIa— Nufc Joe (@NUFCJoey) December 24, 2023
اتوقع الاتحاد يرفع احتجاج لعدم مشاركة حارس الرائد مع فريقه في أجزاء من وقت المباراة . https://t.co/rHMNeWT3OX— النصـر لايـف (@Al_nassr_live) December 24, 2023
توني اشوف المقطع😎— 𝖲𝖴𝖫𝖳𝖠𝖭 (@llSLNll) December 24, 2023
من جد وين راح حارس الرائد!!
للدرجة ذي مو شايفهم شيء😂😂#الاتحاد_الرائدpic.twitter.com/rTESe0i8z7
يقلون حارس الرائد راح دورة المياه صحيح pic.twitter.com/7JIQHBcyZ0— P F (@Fq3te) December 24, 2023
#الاتحاد_النصر#الرائد بدون حارس هزم #الاتحاد— #نبع_الهلال | وصيف العالمي 6️⃣6️⃣ (@omrt99) December 23, 2023
بثلاث أهداف
لو يلعب
حارس أمن ملعب #النصر لوحدة ضد #الاتحاد
يهزم #الاتحاد بخمسة
😂😂😂😂 pic.twitter.com/Tzvt6iFgn6
حارس الرائد :- خرج يكلم زوجته— محمد العوفي (@mohammedalialof) December 23, 2023
عندهم موضوع مهم ،،، pic.twitter.com/8SSLfnFTyn
وتعرض نادي اتحاد جدة، حامل اللقب، للهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في الموسم الحالي لدوري "روشن" للمحترفين، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة حصدها من 17 مباراة.
المصدر: منصات التواصل