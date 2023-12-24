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ترك مرماه.. اختفاء حارس مرمى الرائد أثناء المباراة وسخرية من اتحاد جدة (فيديو)

الرياضة

ترك مرماه.. اختفاء حارس مرمى الرائد أثناء المباراة وسخرية من اتحاد جدة (فيديو)
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أثار مقطع فيديو متداول على على منصة التواصل، التساؤل حول حارس مرمى نادي الرائد، أندريه موريرا، خلال مباراته أمام مضيفه اتحاد جدة (3-1)، ضمن الجولة 18 للدوري السعودي للمحترفين.

اختفى البرتغالي أندريه موريرا (28 عاما) عن المشهد في المقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يبدو أنه مركب "فوتوشوب"، أثناء تمرير لاعبي نادي الرائد الكرة في ما بينهم.

وتساءل بعض رواد بالفعل ما إذا كان مقطع الفيديو مركبا "فوتوشوب"، بينما استغل البعض ذلك للسخرية من نادي اتحاد جدة، بسبب أدائه المتواضع ونتائجه السيئة.

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المصدر: منصات التواصل 

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