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في عيد ميلاد مبابي.. رقم تاريخي وهدف من الخيال

الرياضة

في عيد ميلاد مبابي.. رقم تاريخي وهدف من الخيال
AFP
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احتفل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعامه الـ25 على طريقته الخاصة بعدما توهج في مباراة فريقه أمام ميتز بالدوري الفرنسي بهدفين أحدهما خيالي، وبعد تحقيقه أرقاما تاريخية.

وسجل مبابي هدفين أمس الأربعاء في فوز فريقه 3-1 ضمن الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المحلي، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 18 هدفا بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه، وسام بن يدر نجم موناكو.

من جانبها، ذكرت شبكة "أوبتا" أن مبابي بات أول لاعب في الدوري الفرنسي، يهز الشباك هذا الموسم في يوم عيد ميلاده.

وسجل مبابي هدفا لا يصد ولا يرد عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، بطريقة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مرمى ميتز بنجاح.

هدف الفتى الفرنسي صار بفضله الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان أمام ميتز، برصيد ثمانية أهداف.

ورفض مبابي أن تنتهي المباراة بدون أن يضع ثاني أهدافه في المباراة، مستغلا خطأ مدافع ميتز، الذي أخطأ في التمرير لحارس مرمى فريقه، ليصبح كيليان الهداف التاريخي لنادي باريس على ملعبه "حديقة الأمراء".

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وسلط الحساب الرسمي للنادي الباريسي على "إكس"، الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لمبابي.

وأوضح أن مبابي البالغ 24 عاما رفع رصيده إلى 110 أهداف ليتساوى مع كافاني كأكثر نجوم باريس تسجيلا للأهداف على ملعب "حديقة الأمراء".

المصدر: "وكالات"

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