كأس آسيا 2023.. تكنولوجيا جديدة لدعم المنتخبات المشاركة في البطولة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عن عدد من الابتكارات التقنية التي ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا "2023" التي تنظمها قطر مطلع العام المقبل.

وأوضح المدير الفني للاتحاد الآسيوي، آندي روزبورغ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، في معرض ندوة لمدربي المنتخبات المشاركة: "سيتم توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية، إضافة إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، تأكيدا على رؤية الاتحاد في ضمان نجاح منتخباته في البطولات الكبرى".

إقرأ المزيد

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالتقنية، فقد قطعنا شوطا طويلا، وهناك الكثير مما يمكننا فعله مع كمية البيانات المتاحة لنا، ويمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع منتخباتنا في المستقبل".

وشهدت الندوة عرضا تقديميا قدمه هاري لوي، مسؤول فريق الاتحاد الدولي للعبة لتحليل الأداء والرؤى، وريجيس بارديت، مدير تقنية وبيانات كرة القدم، اللذان شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

المصدر: وكالات