منتخب سوريا يخوض مباراتين دوليتين وديتين قبل انطلاق كأس آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تثبيت مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب مع كل من قرغيزستان وماليزيا استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2024.

وستقام مباراة سوريا مع قرغيزستان في دبي في الخامس من الشهر القادم، ومع ماليزيا في الدوحة في الثامن من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

ووضعت القرعة منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم