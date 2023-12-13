رد فعل اللجنة المنظمة لأولمبياد 2024 على مشاركة الروس

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس توني إستانغيت، عن ردود الفعل على قبول الرياضيين الروس في المنافسة.

وقال إستانغيت إن اللجنة المنظمة ترحب وتحترم قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد أنه يوافق على مشاركة الرياضيين بدون أعلام والنشيد الوطني ودون المشاركة في الرياضات الجماعية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: "هذه الوفود ستكون صغيرة للغاية، لكن ستكون موضع ترحيب في باريس 2024".

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في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، تحت الوضع المحايد.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: "وكالات"