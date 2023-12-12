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صلاح ونجما المغرب على رأس التشكيل المثالي الإفريقي

الرياضة

صلاح ونجما المغرب على رأس التشكيل المثالي الإفريقي
AFP
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، التشكيل المثالي في قارة إفريقيا عن عام 2023.

جاء ذلك، على هامش حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، الذي أقيم في مدينة "مراكش" المغربية.

ويأتي المصري محمد صلاح بجانب ثنائي المغرب أشرف حكيمي وسفيان أمرابط على رأس تشكيل الكاف المثالي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (السنغال) – تشانسيل مبيمبا (الكونغو) – أشرف حكيمي (المغرب).

الوسط: سفيان أمرابط (المغرب) – محمد قدوس (غانا) – أنجويسا (الكاميرون) – توماس بارتي (غانا).

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر).

المصدر: twitter/CAF_Online

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