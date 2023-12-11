"الكاف" يعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "جوائز الأفضل" في القارة السمراء لعام 2023، في حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

جائزة أفضل لاعبة إفريقية خارج القارة

أسيسات أوشوالا - برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا

THE SIXTH! 🤩



Asisat Oshoala is the 2023 Women’s Player of the Year! 🤩



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023pic.twitter.com/HKYPhnXXWP — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- جائزة أفضل مدرب للرجال

وليد الركراكي- مدرب المنتخب المغربي

The 2023 Men's Coach of the Year award winner is... 🥁



🇲🇦 Walid Regragui 🇲🇦#CAFAwards2023pic.twitter.com/dAn7Sx1hBy — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- جائزة أفضل مدرب للسيدات

ديزلي أليس - مدربة منتخب جنوب إفريقيا

The 2023 Women's Coach of the Year award winner is... 🥁



Desiree Ellis!#CAFAwards2023pic.twitter.com/eOMlAFtztF — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- جائزة أفضل حارس مرمى

المغربي ياسين بونو - الهلال السعودي (إشبيلية الإسباني).

Your Men's Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁



🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023pic.twitter.com/sHv6H1zMI5 — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- جائزة أفضل حارسة مرمى

شياماكا ناندوزي - نيجيريا

- جائزة أفضل هدف

المصري محمود عبد المنعم كهربا - الأهلي المصري

- أفضل منتخب للرجال

منتخب المغرب

- جائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات

الحسن واتارا - رئيس كوت ديفوار

تسلم الجائزة مندوب عن رئيس كوت ديفوار

ميكي سال - رئيس السنغال

تسلم الجائزة مندوب عن رئيس السنغال

- أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا

منتخب نيجيريا للسيدات

The 2023 National Team of the Year (WOMEN) is... 🥁



🇳🇬 Nigeria 🇳🇬 #CAFAwards2023pic.twitter.com/pwdwfiXXZI — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية

المغربية فاطمة تكناوت - الجيش الملكي المغربي

Fatima Tagnaout is the 2023 Women's Interclub Player of the Year after a fantastic year! 🔝#CAFAwards2023pic.twitter.com/B8m0tvoAmq — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- أفضل لاعب محلي إفريقي

الجنوب إفريقي بيرسي تاو - الأهلي المصري

🦁 @AlAhly's Lion of Judah claims the title!



🇿🇦 Percy Tau is the 2023 Men's Interclub Player of the Year after a brilliant season!#CAFAwards2023 | @percymuzitau22pic.twitter.com/kcTsQYg97B — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- أفضل نادي في إفريقيا للرجال

الأهلي المصري

- أفضل لاعب شاب في إفريقيا

لامين كمارا - السنغال

The 2023 Men's Young Player of the Year award goes to... 🥁



🇸🇳 Lamine Camara 🇸🇳#CAFAwards2023pic.twitter.com/lWbyok6XKH — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

نسرين الشاد - لاعبة المنتخب المغربي

The 2023 Women's Young Player of the Year award goes to... 🥁



Nesryne El Chad! #CAFAwards2023pic.twitter.com/1ICdN6Vs6U — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

- أفضل نادي للسيدات

نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

التشكيلة المثالية للاعبين في إفريقيا

التشكيلة المثالية للاعبات في إفريقيا

يتبع..

المصدر: RT