"الكاف" يعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023
قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "جوائز الأفضل" في القارة السمراء لعام 2023، في حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.
جائزة أفضل لاعبة إفريقية خارج القارة
أسيسات أوشوالا - برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا
THE SIXTH! 🤩— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
Asisat Oshoala is the 2023 Women’s Player of the Year! 🤩
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023pic.twitter.com/HKYPhnXXWP
- جائزة أفضل مدرب للرجال
وليد الركراكي- مدرب المنتخب المغربي
The 2023 Men's Coach of the Year award winner is... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇲🇦 Walid Regragui 🇲🇦#CAFAwards2023pic.twitter.com/dAn7Sx1hBy
- جائزة أفضل مدرب للسيدات
ديزلي أليس - مدربة منتخب جنوب إفريقيا
The 2023 Women's Coach of the Year award winner is... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
Desiree Ellis!#CAFAwards2023pic.twitter.com/eOMlAFtztF
- جائزة أفضل حارس مرمى
المغربي ياسين بونو - الهلال السعودي (إشبيلية الإسباني).
Your Men's Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023pic.twitter.com/sHv6H1zMI5
- جائزة أفضل حارسة مرمى
شياماكا ناندوزي - نيجيريا
Your Women's Goalkeeper of the Year is.. 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
Chiamaka Nnadozie!#CAFAwards2023pic.twitter.com/FhEUtRL7rv
- جائزة أفضل هدف
المصري محمود عبد المنعم كهربا - الأهلي المصري
- أفضل منتخب للرجال
منتخب المغرب
The 2023 National Team of the Year (MEN) is... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇲🇦 𝗠𝗢𝗥𝗢𝗖𝗖𝗢 🇲🇦#CAFAwards2023 | @EnMarocpic.twitter.com/lgtmGmvMum
- جائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات
الحسن واتارا - رئيس كوت ديفوار
تسلم الجائزة مندوب عن رئيس كوت ديفوار
ميكي سال - رئيس السنغال
تسلم الجائزة مندوب عن رئيس السنغال
- أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا
منتخب نيجيريا للسيدات
The 2023 National Team of the Year (WOMEN) is... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇳🇬 Nigeria 🇳🇬 #CAFAwards2023pic.twitter.com/pwdwfiXXZI
- أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية
المغربية فاطمة تكناوت - الجيش الملكي المغربي
Fatima Tagnaout is the 2023 Women's Interclub Player of the Year after a fantastic year! 🔝#CAFAwards2023pic.twitter.com/B8m0tvoAmq— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
- أفضل لاعب محلي إفريقي
الجنوب إفريقي بيرسي تاو - الأهلي المصري
🦁 @AlAhly's Lion of Judah claims the title!— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇿🇦 Percy Tau is the 2023 Men's Interclub Player of the Year after a brilliant season!#CAFAwards2023 | @percymuzitau22pic.twitter.com/kcTsQYg97B
- أفضل نادي في إفريقيا للرجال
الأهلي المصري
The 2023 Club of the Year (MEN) is... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇪🇬 @AlAhly 🇪🇬#CAFAwards2023pic.twitter.com/uXrZmseHyQ
- أفضل لاعب شاب في إفريقيا
لامين كمارا - السنغال
The 2023 Men's Young Player of the Year award goes to... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇸🇳 Lamine Camara 🇸🇳#CAFAwards2023pic.twitter.com/lWbyok6XKH
- أفضل لاعبة شابة في إفريقيا
نسرين الشاد - لاعبة المنتخب المغربي
The 2023 Women's Young Player of the Year award goes to... 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
Nesryne El Chad! #CAFAwards2023pic.twitter.com/1ICdN6Vs6U
- أفضل نادي للسيدات
نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
The 2023 Club of the Year (WOMEN) is.. 🥁— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇿🇦 @Sundownsladies 🇿🇦#CAFAwards2023pic.twitter.com/rjBLsycbXI
التشكيلة المثالية للاعبين في إفريقيا
2️⃣✖ 🇨🇲— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
1️⃣✖ 🇨🇩
1️⃣✖ 🇪🇬
2️⃣✖ 🇬🇭
2️⃣✖ 🇲🇦
1️⃣✖ 🇳🇬
2️⃣✖ 🇸🇳
Here are this year’s BEST XI (MEN)! 🔝#CAFAwards2023 | @FIFPRO | @FIFProAfricapic.twitter.com/Ri8Es57ehE
التشكيلة المثالية للاعبات في إفريقيا
⭐ AFRICA’S STARS ⭐— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
The BEST XI (WOMEN) announced! 👇#CAFAwards2023 | @FIFPRO | @FIFProAfricapic.twitter.com/Aeb2juHJtq
يتبع..
المصدر: RT