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"الكاف" يعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

الرياضة

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قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "جوائز الأفضل" في القارة السمراء لعام 2023، في حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

جائزة أفضل لاعبة إفريقية خارج القارة

أسيسات أوشوالا - برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا

- جائزة أفضل مدرب للرجال

وليد الركراكي- مدرب المنتخب المغربي

- جائزة أفضل مدرب للسيدات

ديزلي أليس - مدربة منتخب جنوب إفريقيا

- جائزة أفضل حارس مرمى

المغربي ياسين بونو - الهلال السعودي (إشبيلية الإسباني).

- جائزة أفضل حارسة مرمى

شياماكا ناندوزي - نيجيريا

- جائزة أفضل هدف

المصري محمود عبد المنعم كهربا - الأهلي المصري

- أفضل منتخب للرجال

منتخب المغرب

- جائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات

الحسن واتارا - رئيس كوت ديفوار

تسلم الجائزة مندوب عن رئيس كوت ديفوار

 ميكي سال - رئيس السنغال

تسلم الجائزة مندوب عن رئيس السنغال

- أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا

منتخب نيجيريا للسيدات

- أفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية

المغربية فاطمة تكناوت - الجيش الملكي المغربي

- أفضل لاعب محلي إفريقي

الجنوب إفريقي بيرسي تاو - الأهلي المصري

- أفضل نادي في إفريقيا للرجال

الأهلي المصري

- أفضل لاعب شاب في إفريقيا

لامين كمارا - السنغال

- أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

نسرين الشاد - لاعبة المنتخب المغربي

- أفضل نادي للسيدات

نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

التشكيلة المثالية للاعبين في إفريقيا

التشكيلة المثالية للاعبات في إفريقيا

يتبع..

المصدر: RT

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