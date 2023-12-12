فضيحة في الدوري التركي.. رئيس نادي يعتدي بالضرب على حكم مباراة (فيديو)

شهدت مباراة أنقرة غوجو أمام ريزا سبور، التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري التركي لموسم 2023-2024، أحداث مؤسفة عقب صافرة النهاية.

وفرض ريزا سبور التعادل على مضيفه أنقره غوجو 1-1 بعدما سجل الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وعقب إعلان نهاية المباراة مباشرة، نزل فاروق كوجا رئيس نادي أنقره غوجو إلى أرض الملعب، وقام بالاعتداء على حكم المباراة خليل أوموت ميلير بسبب قراراته.

في البداية، توجه رئيس نادي أنقره للحكم مسرعا أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ثم وجه إليه لكمة قوية تحت العين أسطقته أرضا.

اعتداء فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة التركي على حكم مباراة فريقه أمام ريزا سبور بالدوري pic.twitter.com/GJbh9nbSTd — EParena.com (@EParena) December 11, 2023

قبل أن يتدخل البعض ويحاولون حماية الحكم وهو ساقط على أرض الملعب.

ويحتل فريق أنقره غوجو، المركز الحادي عشر في بطولة دوري سوبرليغ برصيد 18 نقطة.

ويحتل فنربخشة صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة جمعها الفريق من خوض 15 مباراة، ويأتي غالطة سراي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"