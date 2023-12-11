غوارديولا يكشف طبيعة إصابة هالاند وموعد عودته للملاعب

كشف المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن طبيعة إصابة ثنائي فريقه، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند والجناح البلجيكي جيرمي دوكو.

وكان غوارديولا قد استبعد الثنائي من مباراة لوتون تاون (2-1) أمس الأحد نظرا للإصابة، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحات نشرها موقع نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين: "تحدثت مع هالاند السبت الماضي، وقال إنه يشعر بتحسن كبير".

وأضاف: "بعد مباراة أستون فيلا الأسبوع الماضي (الجولة 15 من الدوري)، لم يكن يستطيع المشي، الآن يمشي دون أن يشعر بأي ألم".

وتابع: "نتابع الحالة بشكل يومي.. لا يعاني (هالاند) من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزا ضد كريستال بالاس (السبت المقبل)، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في بطولة كأس العالم الأندية" التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري علما بأن مان سيتي سيخوض مباراته الأولى في البطولة في 19 ديسمبر الجاري.

وفي ما يتعلق بإصابة دوكو، اختتم غوارديولا قائلا: "إنها إصابة عضلية. ليست مشكلة كبيرة مثل (إصابة لاعب الفريق الآخر) كيفن دي بروين، لكن علينا أن نكون حذرين.. ربما يصبح جاهزاً خلال بعد أسبوع أو أسبوعين".

المصدر:goal