مانشستر سيتي يتعرض لضربة موجعة قبيل مواجهة لوتون تاون في الدوري

يغيب المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عن مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد مضيفه لوتون تاون المقررة مساء اليوم الأحد في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة في قدمه.

وقال مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إن هالاند (23 عاما) اكتشف إصابته عقب الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في الجولة الماضية.

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وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "تعرض لإجهاد العظام في قدمه وبعد المباراة الأخيرة شعر به. لا يستطيع اللعب".

وأضاف "لا أعرف (مدة الإصابة). سنرى ما سيحدث خلال الأسابيع والأيام المقبلة".

وأردف "نحن نلعب بـ11 لاعبا وهذا أمر مؤكد. لقد كان إرلينغ مهما للغاية منذ وصوله وهذا أمر مؤكد. لكن خلال الموسم نرى هذا النوع من الأشياء. إصابات، إيقافات، مشكلات، علينا أن نتكيف".

ويعتبر غياب العملاق النرويجي متصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 14 هدفا في 15 مباراة عن مواجهة لوتون العنيد على أرضه ضربة معنوية مهمة لمان سيتي، رابع الترتيب برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، الساعي للبقاء ضمن ركب فرق المقدمة.

كما تحوم الشكوك حيال هالاند الذي سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل سفر مان سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات