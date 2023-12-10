محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تعرضه لموقف محرج خلال مشاركته في تصوير أغنية "أكوابا" الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لعام 2024.

ونشر رمضان على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، ويظهر في الفيديو تمزق سروال الفنان المصري أثناء الرقص، فوضع رمضان يده مكان القطع، ثم خلع سترته لتغطية المكان حتى يتمكن من مواصلة الرقص مع بقية فريق الأغنية.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا أن سروالي تمزق أثناء التصوير".

وأضاف: "وأكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمد لله".

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا وتفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا برد فعل رمضان المهني والاحترافي، إذ تصرف بطريقة ذكية، وتمكن من إكمال التصوير رغم تمزق سرواله.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT