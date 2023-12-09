بالفيديو.. ريال مدريد يسقط في فخ بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل (1-1) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 16 من الليغا، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".

وسجل جود بيلينغهام لريال مدريد في الدقيقة 53، بينما أحرز أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.

Aitor Ruibai goal against Real Madrid. Goal of the month already pic.twitter.com/7KptKgz3jt — Leo (@leojnine) December 9, 2023

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بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد بيتيس إلى 26 نقطة في المركز السابع.

ويعد هذا التعادل هو الثالث لريال مدريد في الليغا هذا الموسم، بعد التعادل مع إشبيلية (1-1)، والتعادل السلبي ضد رايو فاليكانو.

المصدر: "وكالات"