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بالفيديو.. ريال مدريد يسقط في فخ بيتيس

الرياضة

بالفيديو.. ريال مدريد يسقط في فخ بيتيس
AFP
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل (1-1) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 16 من الليغا، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".

وسجل جود بيلينغهام لريال مدريد في الدقيقة 53، بينما أحرز أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.

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بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد بيتيس إلى 26 نقطة في المركز السابع.

ويعد هذا التعادل هو الثالث لريال مدريد في الليغا هذا الموسم، بعد التعادل مع إشبيلية (1-1)، والتعادل السلبي ضد رايو فاليكانو.

المصدر: "وكالات"

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