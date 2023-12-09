رئيس برشلونة يعرض خدماته على أندية السعودية

أثنى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على التطور الهائل الحاصل في دوري روشن السعودي، مؤكداً متابعته لبعض مبارياته، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك ما ينغص هذا التطور.

وخرج رئيس البرسا علنا لعرض خدماته على أندية السعودية، مطالبا بتوقيع اتفاقية شراكة، ربما في إطار بحثه عن مخرج سريع لأزمة ناديه المالية، التي حالت دون إبرامه لعدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وعلى رأسها بالطبع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا خلال حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط": "السعودية تبلي بلاء حسنا في الاستثمار الرياضي، وكرة القدم واحدة من أفضل طرق الترويج لبلادهم، الجميع يعرف منتخبها كذلك وهزيمته للأرجنتين في كأس العالم، لكن ربما بجانب النجوم العالميين الذين تم ضمهم للدوري، يجب البحث عن فرصة تعاون مع الأندية الإسبانية، كي نساعدهم في تحسين جودة الفريق السعودية والدوري بشكل عام، على سبيل المثال التعاون مع برشلونة سيعود بالمصلحة على الدوري السعودي".

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وأضاف: "أتابع بعض مباريات دوري روشن، نحن في أوروبا مهتمون به، النجوم بالفعل يحسنون من جودة المباريات، لكن مرة أخرى أؤكد أن التعاون مع أندية كبرشلونة سيكون أمرا رائعا، لتصدير خبراتنا وأسلوبنا الحقيقي في لعب كرة القدم وتطويرها في السعودية أكثر".

وانتقل رئيس البرسا للحديث عن احتلال فريقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، معربا عن ثقته في تحقيق اللقب في النهاية كون الفريق استعاد عدد من المصابين، مشددا على أن لقب الدوري هو الهدف الأساسي من الموسم الجاري، أما عن دوري أبطال أوروبا فالأمر مرهون باكتمال الصفوف كي يصير مرشحا بقوة للقب.

واختتم لابورتا بتوضيح موقف برشلونة من الاحتفاظ بالثنائي جواو كانسيلو وجواو فيليكس؛ المعار من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي: "سنعمل على الاحتفاظ بهما في المواسم المقبلة، نخطط لإنهاء المفاوضات في فترة زمنية قصيرة، فعلاقتنا بأتلتيكو والسيتي جيدة".

المصدر: "وسائل إعلام"