هزيمة القرن.. المصري مرموش يتألق لفرانكفورت في ليلة سقوط بايرن ميونخ

وجه آينتراخت فرانكفورت، صفعة لضيفه بايرن ميونخ، بعدما أسقطه بنتيجة 5-1 اليوم السبت، في الجولة 14 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

وقاد المصري عمر مرموش، فريقه أينتراخت فرانكفورت لانتصار عريض على ملعب "دوتش بانك بارك"، على حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية، ليتلقى الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من البوندسليغا.

What a day for Omar Marmoush, a goal and 2 assists in Eintracht Frankfurt’s 5-1 thrashing of Bundesliga champions Bayern Munich!



pic.twitter.com/7sTdDq2crX — Pharaohs XI 🇪🇬🇵🇸 (@PharaohsXI) December 9, 2023

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وتقدم فرانكفورت بثلاثة أهداف بعد مضي 36 دقيقة، عبر المصري الدولي عمر مرموش وإيريك إبيمبا وهوجو لارسون في الدقائق 12 و31 و36.

ورد جوشوا كيميتش بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 43 لكن إيريك إبيمبا سجل الهدف الثاني له ولفرانكفورت في الدقيقة 50 وتكفل أنسجار كناوف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 60.

وفوت بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بتوقفه عند 32 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز فرانكفورت للمرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.

بذلك كرر فرانكفورت فوزه بنتيجة 5 -1 على بايرن، بعدما فاز عليه بنفس النتيجة في 2019، وهي الهزيمة التي كلفت المدرب الكرواتي السابق للنادي البافاري نيكو كوفاتش، منصبه.

المصدر: "وكالات"