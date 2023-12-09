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بمئوية ثانية تاريخية.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

الرياضة

بمئوية ثانية تاريخية.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
AFP
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل صلاح هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 75 من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليغ.

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وصنع الدولي المصري الهدف الثانى لزميله هارفي إليوت الذي أحرزه في الدقيقة 90 والأخيرة لفريقه "الريدز".

فيما جاء هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة  57 عن طريق جون ماتيتا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37  ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو 11 لليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مواجهات.

المصدر:RT

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