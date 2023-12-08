حكم قضائي يصدم رئيس الاتحاد البرازيلي

تلقت كرة القدم البرازيلية صدمة قوية جديدة عقب نهاية منافسات مسابقة الدوري البرازيلي الممتاز لعام 2023 الجاري، بفوز بالميراس باللقب الحادي عشر له على مدار تاريخه.

وأقالت محكمة في ريو دي جانيرو، الخميس، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، وعينت مكانه مراقبا لمواصلة قيادة المنظمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه تم إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من منصبه بسبب المخالفات.

La gente iba y venía, muchos terminaban pisando el escudo y ante la afrenta, este señor se situó ahí, y hasta en tres ocasiones reconvino a los despistados: "No se puede pisar el escudo". Don Adelardo Rodríguez, LEYENDA. El guardián de la esencia. pic.twitter.com/Z2QShqKomf — José Luis Pineda (@jlpinedar) June 6, 2021

إقرأ المزيد

وأبطلت المحكمة، انتخاب رودريغيز، الذي تم في عام 2022، معتبرة أن التغيير في القواعد الانتخابية الذي تم إدخاله قبل وقت قصير من الانتخابات غير صالح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت تعيين خوسيه بيرديز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية، كرئيسا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشكل مؤقت، وطالبت إجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما، لكن لا يزال بإمكان إيدنالدو تقديم استئناف لإلغاء القرار.

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية البرازيلية، فإن إيدنالدو رودريغيز هو من كان يريد تعيين كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد مدربا لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بالتالي قد لا يذهب المدرب الإيطالي إلى البرازيل العام المقبل 2025 مثلما كان متوقعا.

المصدر: "وسائل إعلام"