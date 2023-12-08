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سواريز يتوج بالكرة الذهبية البرازيلية

الرياضة

سواريز يتوج بالكرة الذهبية البرازيلية
AFP
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توج موسم لويس سواريز مهاجم جريميو المميز مع فريقه بجائزة ثمينة، بعد إسدال الستار على موسم الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وانتهت منافسات الدوري البرازيلي لعام 2023، صباح الخميس، بتتويج بالميراس بطلا للموسم الثاني تواليا.

وأعلن نادي جريميو في بيان رسمي، تتويج مهاجمه المخضرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2023.

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ونشر جريميو، مقطع فيديو لسواريز، أثناء استلامه جائزة الكرة الذهبية، التي نالها بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات.

وأنهى لويس سواريز الموسم هدافا لفريقه برصيد 17 هدفا، ليحتل الوصافة في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.

وأصبح سواريز، رابع لاعب يتوج بالجائزة في تاريخ جريميو بعد أنشيتا، باولو إيسيدورو ولوكاس ليفا أعوام 1973، 1981 و2006.

المصدر: "وكالات"

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