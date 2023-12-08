بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية في الدوري السعودي

شهدت مباراة الحزم أمام نظيره الفتح أمس الخميس في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ركلة جزاء أثارت سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند الدقيقة 11، وأثناء تقدم الحزم بهدف دون رد، قرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء على الفتح، بعدما لمس مدافع الفريق، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما قام بتحية زميله الحارس جاكوب ريين، في لقطة كوميدية.

#الزعيم_عبدالاله_العمري

أغرب لقطة سوف تشاهدها هذا الموسم !!



لاعب الفتح فهد الحربي يريد تحية زميله حارس الفريق ولكن قام بلمس الكورة بيدة بالخطأ الحكم يحتسب ضربة جزاء ضده والحزم يسجل منها . pic.twitter.com/hNdDO98kNg — ( الماضي الأصيل ) (@TamimTurky) December 7, 2023

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وسجل الحزم، الهدف الثاني من ركلة جزاء، عن طريق لاعبه دي كارفالهو.

وانتهت المباراة بفوز الحزم على الفتح 2-0، ليرتفع رصيد الأول إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.

المصدر: "وسائل إعلام"