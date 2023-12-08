 
مباشر

بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية في الدوري السعودي

الرياضة

بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية في الدوري السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wk6w

شهدت مباراة الحزم أمام نظيره الفتح أمس الخميس في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ركلة جزاء أثارت سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند الدقيقة 11، وأثناء تقدم الحزم بهدف دون رد، قرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء على الفتح، بعدما لمس مدافع الفريق، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما قام بتحية زميله الحارس جاكوب ريين، في لقطة كوميدية.

إقرأ المزيد
الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي
الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

وسجل الحزم، الهدف الثاني من ركلة جزاء، عن طريق لاعبه دي كارفالهو.

وانتهت المباراة بفوز الحزم على الفتح 2-0، ليرتفع رصيد الأول إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا