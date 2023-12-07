تايلور سويفت تهدد مصير فريق أوروبي

قالت تقارير صحفية إن جولة نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" في أوروبا، ربما تكون بين أسباب هبوط نادي أولمبيك ليون العريق إلى الدرجة الثانية.

بطل فرنسا سبع مرات، و الذي يضم نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين ألكسندر لاكازيت و ديان لوفرين في صفوفه، انتصر بواحدة فقط من أول 13 مباراة في الدوري، و يحتل حاليا قاع الجدول في دوري الفرنسي، وبالتالي قد يضطر إلى لعب موقعة فاصلة محتملة في ملعبه "غروباما".

وتلك المباراة قد تتزامن موعد حفل النجمة الأميركية، مما يعني أن الفريق لن يتمكن من اللعب على أرضه في تلك المباراة، باعتبار أن الحدث الغنائي سيقام على نفس الاستاد وفقا لاتفاق مسبق.

🔴 L’OL pourrait devoir disputer un match contre… Taylor Swift !



En effet, si les lyonnais finissent 16eme de Ligue 1, ils devraient recevoir le match retour des barrages d’accession le 2 juin prochain.



Hors Taylor Swift doit performer ce même soir au Groupama Stadium. 😅… pic.twitter.com/TFmswdzjcR — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 4, 2023

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وستغني سويفت في ليون يومي 2 و3 يونيو، علما أن جميع التذاكر نفدت، ولم يعد هناك أي مجال لتغيير مكان الحفل أو تأجيل موعده.

وقد يضطر ليون إلى لعب مباراة فاصلة تحدد مصيره في 2 يونيو أو 3 يونيو، مما يعني أن عليه أن ينقل المباراة إلى ملعب آخر بعيدا عن جماهيره.

ويعد ليون من أكثر الفرق شعبية في فرنسا، رغم أنه لم يفز ببطولة الدوري المحلي منذ عام 2008.

وكان النادي غير مدربه 3 مرات هذا الموسم، بعد أن فاز بمباراة واحدة من أصل 14 مباراة لعبها حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن مجلة "تايم" الأميركية كانت قد اختارت سويفت شخصية العام 2023، بعدما شكلت جولة حفلاتها "حدثا استثنائيا" في الصناعة الموسيقية.

المصدر:"وسائل إعلام"