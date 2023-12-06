المصري كوكا يهدي لـ"روح الروح" (فيديو)

احتفل النجم المصري أحمد حسن "كوكا"، مهاجم نادي بنديك سبور التركي، بتسجيله هدفا، عبر التضامن مع ضحايا قطاع غزة بطريقة لافتة، الثلاثاء.

وسجل اللاعب المصري ثلاثة أهداف "هاتريك"، ساهم من خلالهم في فوز فريقه على نظيره إسبرطة 32 سبور، بنتيجة 5-3، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس تركيا.

وتمكن المهاجم المصري من تسجيل الهاتريك في غضون 9 دقائق فقط، تحديدا في الدقائق 54 و61 و63، ليساعد في بلوغ فريقه الدور الـ32.

وخلال احتفاله بأهدافه، حرص اللاعب البالغ 30 عاما، على التعبير عن تضامنه مع الطفلة الفلسطينية ريم (3 سنوات)، التي قتلت في غزة جراء غارة إسرائيلية.

روح الروح ❤️ جدع يا كوكا pic.twitter.com/Pdi353EyRI — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) December 5, 2023

واحتفل كوكا بهدفه برفع قميصه كاشفا عن لقطة الجد الفلسطيني خالد نبهان وهو يحتضن الجسد الساكن لحفيدته ريم بعد مقتلها -مع شقيقها- وأخذ ينظر إليها ويردد عبارته "هي روح الروح".

ونشر كوكا صورا لهذه اللحظات في حساباته عبر الشبكات الاجتماعية.

وحظيت صور "كوكا" بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، لا سيما أن النجم المصري من أبرز اللاعبين الذين تضامنوا مع غزة بعبارات واضحة، ورفض المجازر الإسرائيلية.

وكان كوكا انضم لصفوف فريق بينديك سبور، فى مطلع الموسم الحالي بعد رحيله عن فريق سبورتنغ براغا البرتغالي.

المصدر: RT