مهدد بالإيقاف.. هالاند يثور على الحكم بسبب "قرار غريب"

ثارالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بوجه الحكم سيمون هوبر الذي أدار مواجهة السيتيزنز أمام توتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3، الأحد.

وشهدت المباراة التي كانت ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليغ، قرارا تحكيميا مثيرا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو مانشستر سيتي ومدربهم بيب جوارديولا بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.



وعقب المباراة، قام هالاند، بنشر فيديو اللقطة على حسابه عبر منصة "إكس"، وكتب عليها: "ما هذا بحق الجحيم!".

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ووجه هالاند السباب للحكم بعد نهاية المباراة، ومن المقرر أن تتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، للتحقيق في احتجاج هالاند.

وطُلب من غوارديولا التعليق على قرار الحكم في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وكان أكثر حرصا في رده.

وقال غوارديولا: "لا أريد انتقاده (الحكم). "على خط التماس أحيانا أفقد عقلي وحركاتي ليست مناسبة.. لكن أود أن أقول إننا لم نتعادل لهذا (السبب)".

وخاض مانشستر سيتي 14 مباراة، حقق 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين حاصدا 30 نقطة ليأتي ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال وليفربول، فيما يملك فريق توتنهام 27 نقطة فى مسابقة البريميرليغ من 8 انتصارات و3 تعادل و3 هزائم، ليحل خامسا.

المصدر: RT