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رئيس الهلال يعلن عن مكافأة ضخمة للاعبي فريقه بعد فوزهم على النصر (فيديو)

الرياضة

رئيس الهلال يعلن عن مكافأة ضخمة للاعبي فريقه بعد فوزهم على النصر (فيديو)
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تعهد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، بمنح مكافأة كبيرة للاعبي فريقه بعد فوزهم على الغريم النصر أمس الجمعة في ديربي الرياض، ضمن المرحلة الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وحسم الهلال مباراة الديربي بثلاثية دون رد حملت توقيع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفين.

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ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق سبع نقاط أمام النصر أقرب ملاحقيه.

وعقب الفوز، نزل فهد بن نافل إلى غرفة ملابس الهلال ليهنئ اللاعبين على الانتصار العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

وحسب ما أظهره الفيديو، فإن ابن نافل استجاب على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي (نحو 375 ألف دولار) لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

المصدر: وكالات

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