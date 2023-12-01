شاهد.. اللقطة التي تسببت في طرد علي البليهي من لقاء الهلال والنصر

تلقى مدافع الهلال، علي البليهي، بطاقة حمراء أمام النصر في لقاء ديربي الرياض، الذي أقيم يوم الجمعة لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأشهر الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، البطاقة الحمراء في وجه البليهي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد احتفاله بالهدف الثالث لفريقه أمام جماهير النصر في لقطة استفزازية.

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اللقطه التي تسببت طرد علي البليهي كااامله pic.twitter.com/HBySNnfTTb — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) December 1, 2023

القطة التي تسببت في طرد البليهي وحصولة على كرت احمر ! 🤣#الهلال_النصرpic.twitter.com/LvtAnHcghE — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) December 1, 2023

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد.

وعزز الهلال بذلك صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة موسعا الفارق عن وصيفه النصر إلى سبع نقاط.

المصدر: RT