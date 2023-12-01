شاهد.. اللقطة التي تسببت في طرد علي البليهي من لقاء الهلال والنصر
تلقى مدافع الهلال، علي البليهي، بطاقة حمراء أمام النصر في لقاء ديربي الرياض، الذي أقيم يوم الجمعة لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وأشهر الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، البطاقة الحمراء في وجه البليهي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد احتفاله بالهدف الثالث لفريقه أمام جماهير النصر في لقطة استفزازية.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Osama 🇸🇦 (@Siiros2) December 1, 2023
اللقطه التي تسببت طرد علي البليهي كااامله pic.twitter.com/HBySNnfTTb
القطة التي تسببت في طرد البليهي وحصولة على كرت احمر ! 🤣#الهلال_النصرpic.twitter.com/LvtAnHcghE— يـزيـد (@MR_Yazeed2030) December 1, 2023
من المدرج سبب طرد لاعب الهلال علي البليهي— تحديث الأخبار (@Updateksa) December 1, 2023
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-#الهلال_النصر#النصر_الهلالpic.twitter.com/HeanmqlLXG
وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد.
وعزز الهلال بذلك صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة موسعا الفارق عن وصيفه النصر إلى سبع نقاط.
المصدر: RT