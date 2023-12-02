شاهد.. تصرف غريب لرونالدو بعد استفزازه من قبل جماهير الهلال

تداول مغردون فيديو يظهر تصرف قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو مع مشجعي الهلال عند محاولتهم استفزازه بترديدهم اسم غريمه ليونيل ميسي خلال مواجهة "العالمي" والزعيم" أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصة "إكس"، جماهير الهلال المتواجدة في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي وهي تردد "ميسي، ميسي" أثناء خروج رونالدو من أرض الملعب عقب نهاية الشوط الأول.

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جماهير #الهلال تردد «ميسي ميسي» و كريستيانو رونالدو يرد عليهم بالقبلات .



😂😂😂😂😂😂😂



pic.twitter.com/yAADXxRZiH — يعقوب . (@X99i3) December 1, 2023

وتفاعل رونالدو بشكل غير متوقع مع هتافات مشجعي الهلال، حيث ظهر وهو مبتسم ويوزع القبلات على الجماهير التي كانت تهتف باسم ميسي.

قبلات رونالدو لجماهير الهلال 😘. pic.twitter.com/GfQJvzgH1X — يعقوب . (@X99i3) December 1, 2023

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الاسطورة "رونالدو" يُرسل قبلات لجمهور الهلال بعد ترديد اسم ميسي مرره أُخرى 😕 !! pic.twitter.com/xzo0UwwM08 — بدر ★ (@iiiib9) December 1, 2023

وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن ردة فعل رونالدو كانت نوعا من السخرية من هذه الهتافات، خاصة أن اسم ميسي كان مطروحا بقوة للانتقال إلى نادي الهلال خلال الصيف الماضي بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني فضل في نهاية الأمر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

المصدر: RT