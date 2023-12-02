شاهد.. لقطة مثيرة للجدل بين رونالدو وعلي البليهي في ديربي الرياض

شهدت مباراة الهلال والنصر أمس الجمعة في قمة المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، لقطة مثيرة بين قائد "العالمي" كريستيانو رونالدو، ومدافع "الزعيم" علي البليهي.

وقبيل نهاية الشوط الأول، تدخل لاعب خط وسط النصر، البرتغالي أوتافيو ضد علي البليهي الذي سقط أرضا ممسكا بساقه وتألم بشدة.

شاهد لقطة …

كريستيانو رونالدو vs علي البليهي 😅🔥#الهلال_النصرpic.twitter.com/nhEJlaGuI3 — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) December 1, 2023

وبعدما منح الحكم البطاقة الصفراء لأوتافيو بسبب تدخله، نهض البليهي بسرعة وركض بشكل عادي وكأنه لم يتعرض لأي احتكاك أو التحام.

وكان رونالدو يقف بالقرب من البليهي، حيث ظهر وهو يصفق أمام المدافع السعودي ويشير إلى أنه كان يبالغ في السقوط، ما دفع الأخير للحديث مع "الدون" بعنف، ولكن البرتغالي تجاهله واكتفى بابتسامة ساخرة.

رونالدو مع البليهي 💙🤣 pic.twitter.com/eLimce7SZz — مدرج الهلال (@modarajalhilal) December 1, 2023

علي البليهي مع كريستيانو رونالدو 😂 pic.twitter.com/5fkWRVTlUa — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) December 1, 2023

ولم يتوقف البليهي في إثارة الجدل عند هذه اللقطة فقط، حيث ظهر في لقطة أخرى في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يحتفل بهدف فريق الهلال الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور النصر.

القطة التي تسببت في طرد البليهي وحصولة على كرت احمر ! 🤣#الهلال_النصرpic.twitter.com/LvtAnHcghE — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) December 1, 2023

وتوجه البليهي نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدولي السعودي.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

المصدر: RT