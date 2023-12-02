بتسديدة صاروخية في مرماه.. حارس هامبورغ يسجل واحدا من أغرب الأهداف العكسية (فيديو)

سجل حارس مرمى هامبورغ، دانييل هوير فرنانديز، واحدا من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم، وذلك خلال لقاء فريقه ضد سانت باولي ضمن الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

وفي الدقيقة 27، حاول لاعبو هامبورغ بناء هجمتهم من الخلف، فمرر هوير فيرنانديز الكرة إلى زميله المدافع ستيفان أمبروسيوس، فنقلها بدوره إلى جيلهيرم راموس، والذي أعاده إلى الحارس بطريقة سيئة، لكن الأخير تصرف بشكل أسوأ، حيث شتت الكرة بتسديدة قوية لتستقر في سقف مرمى فريقه.

Hamburg goalkeeper has just done this in the derby vs St. Pauli, Oh my god.



🤯🤯🤯



pic.twitter.com/lJsYOpNyh3 — The Euro Guys (@TheEuroGuys) December 1, 2023

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لحارس هامبورغ وهو يسجل في مرماه، واعتبر بعض الرواد أن هذا الهدف العكسي سيكون منافسا بقوة على أسوأ هدف عكسي على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

The Hamburg goalkeeper has just scored one of the most bizarre own goals you’ll ever see… 😭



pic.twitter.com/CbZnsTJAhv — CentreGoals. (@centregoals) December 1, 2023

وبفضل هذا الهدف، تقدم سانت باولي بهدفين دون رد، قبل أن يعود هامبورغ ويسجل هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع سانت باولي رصيده إلى 31 نقطة وحافظ على الصدارة، فيما وصل هامبورغ للنقطة 28 وبقي في مركز الوصافة.

المصدر: ديلي ميل