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الاتحاد الأوروبي للجمباز يصوت ضد عودة الروس

الرياضة

الاتحاد الأوروبي للجمباز يصوت ضد عودة الروس
AFP
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منعت الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للجمباز، الروس من المشاركة في البطولات، رغم قرار الاتحاد الدولي للجمباز الذي فتح الباب أمام عودة الروس للمنافسات الدولية.

ولن يتمكن الروس من المشاركة في البطولات الأوروبية اعتبارا من 1 يناير 2024، خلافا لقرار الاتحاد الدولي للجمباز.

وجاء ذلك عبر تغريدة للمنظمة عبر حسابها على "إكس": "صوتت الجمعية العامة للجمباز الأوروبي ضد السماح للرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس بالعودة إلى مسابقات الجمباز الأوروبية الرسمية اعتبارا من 1 يناير 2024 فصاعدا، وبالتالي لا تتبع قرار الاتحاد الدولي للجمباز".

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وأصدر الاتحاد الدولي للجمباز بيانا الشهر الماضي حول قبول الرياضيين الروس والبيلاروس وإمكانية المشاركة في البطولات الدولية بشرط الوضع المحايد ومن دون رموز وطنية، وعلى ألا تكون لهم صلات بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم.

المصدر: RT

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