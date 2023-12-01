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اختيار أفضل رياضيي عام 2023 في روسيا

الرياضة

اختيار أفضل رياضيي عام 2023 في روسيا
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تم اختيار السباحة إيفغينيا تشيكونوفا والملاكم مسلم جادجيماجوميدوف كأفضل رياضيين في روسيا لعام 2023.

وجاء الإعلان عن الفائزين بالجائزة الرياضية الروسية عبر قناة تلغرام التابعة لوزارة الرياضة في البلاد.

وفازت السباحة تشيكونوفا والملاكم جادجيماجوميدوف بالتصويت لأفضل رياضي ورياضية لهذا العام.

وتم تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة خبراء مكونة من رياضيين ومدربين وشخصيات عامة مشهورة.

فيما فازت مدربة الجمباز الإيقاعي فيرا شتيلباومز كأفضل مدرب لهذا العام. 

ويحصل الفائزون على جائزة مالية مقدارها مليون روبل.

اختيار أفضل رياضيي عام 2023 في روسيا
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وأحرزت تشيكونوفا الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة القصيرة في سباق 200 متر صدر كما أنها الفائزة ببطولة أوروبا للسباحة القصيرة.

وفي أبريل من هذا العام، سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا في البطولة الروسية بقازان، إذ سبحت مسافة 200 متر ظهرا في دقيقتين و17.55 ثانية.

فيما يعتبر جادجيماجوميدوف بطل العالم لعام 2019، وحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 في فئة وزن 91 كغ.

المصدر: RT

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