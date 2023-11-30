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رئيس منظمة UFC يقدم الروسي حبيب كمثال للشباب الأمريكي

الرياضة

رئيس منظمة UFC يقدم الروسي حبيب كمثال للشباب الأمريكي
Reuters
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وضع الأمريكي دانا وايت رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف والبطل السابق للمنظمة، كمثال أمام الشباب الأمريكي.

ووفقا لوايت، خلال حديثه في بودكاست على قناة FULL SEND على "يوتيوب"، فإن الفريق الرياضي لحبيب يمكن له السيطرة على الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وتابع: "لأن جيل الشباب لدينا عبارة عن شلة من الضعفاء".

وأوضح: "بعض هؤلاء الرجال من روسيا ولدوا مختلفين، ونشأوا بشكل مختلف، ولديهم عقلية مختلفة، فيما نحن نصبح أضعف".

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في 19 نوفمبر، قال وايت إن قرار نورمحمدوف بالرحيل عن UFC والاعتزال، حطم قلبه، وقال وايت: "أعتقد أن حبيب كان لديه الكثير ليقدمه والكثير ليفعله".

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال في أكتوبر 2020.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 نزال احترافي وفقا لقواعد MMA، لم يتعرض خلالها للهزيمة، وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020، أمام الأمريكي جاستن جايتجي.

 وبعد الاعتزال، توجه حبيب إلى التدريب، واختارته MMA Junkie كأفضل مدرب لعام 2022.

المصدر: FULL SEND PODCAST

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