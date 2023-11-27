حبيب يصف رونالدو بعبارة واحدة

علق حبيب نور محمدوف البطل الروسي السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية على لقائه نجم الكرة البرازيلية رونالدو "الظاهرة".

والتقى النجمان لمتابعة المرحلة النهائية من موسم الفورمولا1 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر حبيب صورة وفيديو للقاء مع الأسطورة البرازيلية، وأرفقهما بعبارة واحدة: "رونالدو الوحيد".

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يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال في أكتوبر 2020.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 نزال احترافي وفقا لقواعد MMA، لم يتعرض خلالها للهزيمة، وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020، أمام الأمريكي جاستن جايتجي.

وبعد الاعتزال، توجه حبيب إلى التدريب، واختارته MMA Junkie كأفضل مدرب لعام 2022.

فيما لعب رونالدو لأندية كروزيرو وأيندهوفن وبرشلونة الكاتالوني وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان وكورينثيانز، كما فاز بكأس العالم مرتين مع البرازيل عامي 1994 و2002.

وفي عامي 1997 و2002، حصل المهاجم على الكرة الذهبية.

المصدر:RT