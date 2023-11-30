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الدوري السعودي.. الأهلي يكتسح أبها بسداسية

الرياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يكتسح أبها بسداسية
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حقق نادي أهلي جدة فوزا عريضا على حساب مضيفه أبها بسداسية دون رد في مباراة جمعتهما يوم الخميس في إطار الجولة الـ15 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سداسية الأهلي كل من الإسباني غابري فيغا "هدفين"، وفراس البريكان "هدفين"، والإيفواري فرانك كيسي، والجزائري رياض محرز في الدقائق 20، و22، و28، و25، و38، و64 تواليا.

وبهذا الفوز، رفع أهلي جدة رصيده إلى 30 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري على بعد ثماني نقاط عن الهلال المتصدر وأربع نقاط عن وصيفه النصر.

في المقابل، تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المرتبة 15.

المصدر: RT

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