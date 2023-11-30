ريال مدريد يغير استراتيجيته بعد "فيروس الفيفا"

اتخذت إدارة ريال مدريد قرارا جديدا بشأن موقف النادي من دخول الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وسبق أن أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قبل التوقف الدولي الأخير، أن النادي الإسباني لن يبرم صفقات جديدة في الشتاء.



من جانبه كشف لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني: "لدينا معلومات من داخل مكتب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن الميرنغي غير استراتيجيته وسيدخل الميركاتو الشتوي".

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وأشار البرنامج التلفزيوني إلى أن الإدارة رأت أن الفريق يحتاج لتعزيزات عقب وباء الإصابات الذي ضرب الفريق في التوقف الدولي الأخير.



ويخسر ريال مدريد حاليا جهود كل من فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وأردا جولر وإيدير ميليتاو وتيبو كورتوا ولوكا مودريتش وكيبا أريزابالاغا بسبب الإصابة.



ويريد الريال المنافسة بقوة على لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب الليغا، إلى جانب تأهله لثمن نهائي المسابقة الأوروبية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

المصدر: "وسائل إعلام"