دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يجدد فوزه على نابولي ويؤمن الصدارة

حقق ريال مدريد فوزا عريضا بنتيجة 4-2 على حساب ضيفه نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر الفريق الضيف إلى افتتاح باب التسجيل عبر المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، لكن رد ريال مدريد جاء بتسجيل هدفين عبر البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12 والإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 22.

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وفي مطلع الشوط الثاني، أدرك أندريه زامبو أنغويسا هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 48، وعاد ريال مدريد ليتقدم مجددا في الدقيقة 84 عبر اللاعب الشاب نيكو باز، ثم اختتم خوسيلو رباعية النادي الملكي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان ريال مدريد قد تغلب على نابولي في عقر داره ذهابا بنتيجة 3-2.

ورفع ريال مدريد المتأهل سلفا للدور ثمن النهائي، رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما بقي نابولي في مركز الوصافة برصيد سبع نقاط.

المصدر: RT