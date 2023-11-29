لجنة الانضباط تعاقب الأهلي السعودي وتوقف محمد الشويرخ

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء عن عقوبات الجولة 14 من مسابقة الدوري الملحي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعاقبت لجنة الانضباط، نادي الأهلي، بغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الفريق ضد الشباب.

#عاجل | #لجنة_الانضباط والأخلاق تغرم #الأهلي 60 ألف ريال عقوبة رمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة #الأهلي_الشباب — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) November 29, 2023

وأوقفت اللجنة، اللاعب محمد الشويرخ، قلب دفاع نادي الرياض، لأربع مباريات رسمية، بعد طرده أمام التعاون، في الجولة 14 من مسابقة الدوري، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي.

#عاجل | #لجنة_الانضباط والأخلاق توقف محمد الشويرخ لاعب #الرياض 4 مباريات وتغرمه 40 ألف ريال بعد طرده المباشر بداعي ارتكاب فعل عدواني تجاه حكم مباراة #التعاون_الرياض — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) November 29, 2023

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، إلى أن الشويرخ قام بـ"فعل عدواني" ضد حكم مباراة الرياض أمام التعاون.

وقررت اللجنة أيضا تغريم عبد الفتاح آدم، لاعب التعاون، 10 آلاف ريال إضافة إلى الإيقاف التلقائي بعد تعرضه للطرد المباشر بداعي اللعب العنيف في مباراة التعاون والرياض.

#عاجل | #لجنة_الانضباط والأخلاق تغرم عبدالفتاح آدم لاعب #التعاون 10 آلاف ريال إضافة إلى الإيقاف التلقائي بعد الطرد المباشر بداعي اللعب العنيف في مباراة #التعاون_الرياض — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) November 29, 2023

يذكر أن الهلال يتصدر حاليا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، وذلك قبل الديربي المرتقب بين الفريقين بعد غد الجمعة في قمة الجولة الـ15.

المصدر: "الرياضية السعودية"