لقطة أثارت الجدل بشكل واضح في مواجهة نيوكاسل وباريس (فيديو)

أثار قرار احتساب ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الوقت القاتل خلال مواجهة نيوكاسل أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الكثير من ردود الفعل.

وكان نيوكاسل متقدما بهدف دون رد سجله ألكساندر إيساك، وفي الدقيقة 97 من عمر اللقاء كانت اللحظة الحاسمة باصطدام الكرة بيد تينو ليفرامنتو لاعب "الماكبايس" بعدما ارتدت من صدره، ليحتسب الحكم ركلة جزاء البولندي سيمون مارتشينياك ركلة جزاء، نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 98، مسجلا منها هدف التعادل (1-1) لفريقه، ليعزز حظوظه في التأهل لدور الـ16.

This is a karma for Joelinton foul against Gabriel



never a penalty, but Newcastle fans' tears will be satisfying



retweet to enjoy the tears pic.twitter.com/FdO94uaygi — Koma (@koma_AFC) November 28, 2023

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل للصحفيين:"إنها ليست ركلة جزاء، يجب أن نأخذ في الاعتبار مدى سرعة الكرة، لقد ارتطمت في صدره أولا وبعدها يده من مسافة قريبة للغاية، لا يمكنني التحدث باستفاضة عن كل ما يدور بداخلي وإلا سأكون في ورطة".

وأضاف:"أعتقد أن الحكم كان يحظى بمباراة جيدة للغاية قبل هذه اللحظة ولكنه تعرض للكثير من الضغوط في هذه اللقطة".

🚨 UEFA have clarified that “no handball offence should be called on a player if the ball is previously deflected from his own body”



They've admitted the referee made a massive error, following the penalty awarded to PSG in the 98th minute against Newcastle. 😱 pic.twitter.com/oRA9LM9MeM — Pubity Sport (@pubitysport) November 29, 2023

إقرأ المزيد

ويشير إيدي هاو في حديثه إلى التفاف العديد من لاعبي باريس حول الحكم، بالإضافة إلى الصيحات المتواصلة من جماهير باريس خلال تلك الواقعة.

وفي سياق متصل قال ستان كوليمور لاعب ليفربول السابق:"VAR(تقنية الفيديو الحكم المساعد) .. لقد حان وقت موت هذه الخاصية".

وقال جاري لينيكر أسطورة إنجلترا ونجم برشلونة السابق عبر حسابه على منصة "إكس":"كيف بحق الجحيم يتم احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء لصالح باريس؟ لقطة سخيفة للغاية".

وفي سياق متصل قال آلان شيرر أسطورة نيوكاسل:"يا لها من كمية كبيرة من الهراء، أداء قتالي رائع من كل لاعب في نيوكاسل لا يجب إفساده بقرار مثير للاشمئنزاز".

يذكر أن باريس يحتل وصافة المجموعة السادسة لدوري الأبطال بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي كل من نيوكاسل وميلان بالمركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"